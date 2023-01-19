В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек

Пока они хранятся в комбинате по благоустройству
В ушедшем 2022 году в Бурятии собрали целых пять тонн опасных отходов – ртутьсодержащих ламп и батареек. Одну тонну увезли на обезвреживание в Новосибирскую область. Остальные батарейки, которые относятся ко второму классу опасности, пока хранятся в городском комбинате по благоустройству (КБУ). Ими займётся подрядная организация, которую определит федеральный оператор.
- Все экотерминалы и контейнеры для сбора таких отходов находятся в оперативном управлении КБУ. Вывоз осуществляется по заявкам собственников зданий, где установлены контейнеры для сбора. Подрядчик вывозит их на дальнейшую утилизацию, – пояснил и. о. директора комбината Александр Солдаткин.
В городской администрации напомнили: выброшенные на свалку батарейки и лампы негативно влияют на растения, животных и представляют угрозу здоровью людей. Поэтому после того, как они пришли в негодность, их необходимо помещать в специальные контейнеры.
- Лампы и батарейки необходимо сдавать неповреждёнными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду, – добавили в КБУ
В 2022-ом комбинат по благоустройству заключил договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором, который осуществляет деятельность по всей России. Улан-удэнцев просят оставлять батарейки и ртутные лампы в специально отведённых для этого местах.
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