В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек

Пока они хранятся в комбинате по благоустройству



































В ушедшем 2022 году в Бурятии собрали целых пять тонн опасных отходов – ртутьсодержащих ламп и батареек. Одну тонну увезли на обезвреживание в Новосибирскую область. Остальные батарейки, которые относятся ко второму классу опасности, пока хранятся в городском комбинате по благоустройству (КБУ). Ими займётся подрядная организация, которую определит федеральный оператор.- Все экотерминалы и контейнеры для сбора таких отходов находятся в оперативном управлении КБУ. Вывоз осуществляется по заявкам собственников зданий, где установлены контейнеры для сбора. Подрядчик вывозит их на дальнейшую утилизацию, – пояснил и. о. директора комбината Александр Солдаткин.В городской администрации напомнили: выброшенные на свалку батарейки и лампы негативно влияют на растения, животных и представляют угрозу здоровью людей. Поэтому после того, как они пришли в негодность, их необходимо помещать в специальные контейнеры.- Лампы и батарейки необходимо сдавать неповреждёнными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду, – добавили в КБУВ 2022-ом комбинат по благоустройству заключил договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором, который осуществляет деятельность по всей России. Улан-удэнцев просят оставлять батарейки и ртутные лампы в специально отведённых для этого местах.