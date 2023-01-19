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В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек

В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек
Общество,  Фото:pixabay.com
Пока они хранятся в комбинате по благоустройству

В ушедшем 2022 году в Бурятии собрали целых пять тонн опасных отходов – ртутьсодержащих ламп и батареек. Одну тонну увезли на обезвреживание в Новосибирскую область. Остальные батарейки, которые относятся ко второму классу опасности, пока хранятся в городском комбинате по благоустройству (КБУ). Ими займётся подрядная организация, которую определит федеральный оператор.

- Все экотерминалы и контейнеры для сбора таких отходов находятся в оперативном управлении КБУ. Вывоз осуществляется по заявкам собственников зданий, где установлены контейнеры для сбора. Подрядчик вывозит их на дальнейшую утилизацию, – пояснил и. о. директора комбината Александр Солдаткин.

В городской администрации напомнили: выброшенные на свалку батарейки и лампы негативно влияют на растения, животных и представляют угрозу здоровью людей. Поэтому после того, как они пришли в негодность, их необходимо помещать в специальные контейнеры.

- Лампы и батарейки необходимо сдавать неповреждёнными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду, – добавили в КБУ

В 2022-ом комбинат по благоустройству заключил договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором, который осуществляет деятельность по всей России. Улан-удэнцев просят оставлять батарейки и ртутные лампы в специально отведённых для этого местах.










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