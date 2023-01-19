Болеют школьники, педагоги и сотрудники школ
В Улан-Удэ на карантин закрыто уже шесть классов. В начале недели, 16 января, был всего один такой класс.
На утро 19 января в шести классах школ № 9, 64, 56, 49 введён карантин в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся - более 20%.
- Всего болеет 2908 школьников, 52 сотрудника, 50 педагогов. На карантине находятся 150 учащихся шести классов, - сообщили в комитете по образованию.
Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается усиленная работа по профилактике острых вирусных заболеваний.
На днях главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прогнозировал возможный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в связи с окончанием новогодних праздников. «Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели», - отмечал он.
В Улан-Удэ растёт число классов, ушедших на карантин
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