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В Улан-Удэ растёт число классов, ушедших на карантин

В Улан-Удэ растёт число классов, ушедших на карантин
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Болеют школьники, педагоги и сотрудники школ

В Улан-Удэ на карантин закрыто уже шесть классов. В начале недели, 16 января, был всего один такой класс.

На утро 19 января в шести классах школ № 9, 64, 56, 49 введён карантин в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся - более 20%.

- Всего болеет 2908 школьников, 52 сотрудника, 50 педагогов. На карантине находятся 150 учащихся шести классов, - сообщили в комитете по образованию.

Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается усиленная работа по профилактике острых вирусных заболеваний.

На днях главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прогнозировал возможный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в связи с окончанием новогодних праздников. «Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели», - отмечал он.

школы ОРВИ

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