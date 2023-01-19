Более 50% улан-удэнцев высказались за начальную военную подготовку в школах

Зато часть горожан считают её «полной профанацией»





В ноябре федеральные СМИ сообщили, что в новом учебном году – то есть с 1 сентября 2023-го – в российских школах появится курс по начальной военной подготовке (НВП). Сообщалось, что дети будут изучать строевую подготовку, оказание первой медицинской помощи, познакомятся со средствами индивидуальной защиты, оружием и правилами обращения с ним, основами стрельбы, а также использованием и устройством ручных гранат.Кроме того, они должны научиться действовать в современном общевойсковом бою и узнать, что такое инженерное оборудование позиции солдата и одиночный окоп. Об этом сообщили в министерстве просвещения РФ.Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob тем временем провели опрос и выяснили, что введение НВП в школах, техникумах и колледжах одобряют больше половины – 59% – жителей бурятской столицы.Против оказалась четверть (25%) улан-удэнцев. Они заявили, что не желают «военного» будущего для детей. А ещё привели в качестве аргумента перегруженность школьников и сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП – полная профанация. В армии все равно всё с нуля учили».Мужчины выступают за начальную военную подготовку в школах чаще женщин (70% против 56%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников НВП. Если среди опрошенных младше 34 лет «за» только 44%, то среди тех, кому больше 45-ти – уже 76%. Среди родителей учеников 5-11 классов и студентов ссузов идею о введении новой дисциплины одобряют 63%.