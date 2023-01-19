Аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности





В связи с резким похолоданием численный состав аварийных бригад коммунальных служб Иркутска увеличен, работа переведена в режим повышенной готовности. Такое поручение дал вице-мэр Дмитрий Ружников на заседании оперативного штаба с участием глав городских округов.- Хочу обратиться к жителям города с просьбой соблюдать элементарные меры безопасности. Всегда, когда наступают холода, люди начинают использовать дополнительные приборы обогрева. Поэтому большая просьба следить за этими приборами, выключать, если вы не находитесь дома, смотреть за проводкой. Также смотрим на трубы отопления. Если где-то есть протечки, началась какая-то проблематика, набираем сразу службу безопасности, либо в МЧС звоним, - сказал Дмитрий Ружников.По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие сутки в областном центре переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура –31, –33, днём ветер переменный до 5 м/с, температура – 24, –26. По прогнозам метеорологов, мороз продержится почти неделю. По ночам ожидается до –39.Все ответственные службы готовы к устранению возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с коммунальными авариями. В каждом комитете по управлению городским округом назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут координировать работу управляющих компаний.При понижении температуры увеличивается нагрузка на электросети. Жителям следует соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления.Родителям рекомендуют не оставлять без присмотра детей. Образовательный процесс будет вестись в штатном режиме. Однако, согласно рекомендациям министерства образования, дети могут оставаться дома при понижении температур: дошкольники и младшеклассники – при –30 и ниже, ученики с 5-го по 9-й класс – от –35 и ниже, с 10-го по 11-й класс – от –40 градусов, сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.