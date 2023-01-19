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В Улан-Баторе прошла очередная акция протеста

В Улан-Баторе прошла очередная акция протеста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На этот протестовали против новой системы выдачи детских пособий

Акция протеста, направленная против новой системы выдачи детских пособий, прошла 18 ноября на центральной площади Улан-Батора, сообщает ТАСС.

- Митинг под лозунгом «Детские деньги - каждому ребенку» начался на главной площади Улан-Батора в полдень (08:00 мск) и продлился почти шесть часов. Участницы акции рассказали, что выйти на центральную площадь их вынудило решение правительства о выдаче детских пособий с наступившего года в зависимости от дохода семьи, - передаёт ТАСС.

В результате этого решения в бюджет страны на 2023 год заложены средства на обеспечение пособиями лишь 91 процента детей. Лишенные детских пособий матери посчитали это дискриминацией, подали жалобы в органы власти и требуют выдать пособие на каждого ребенка.

Организатор акции Цэдэндамбын Оюунгэрэл, экс-министр культуры, спорта и образования Монголии, бывший депутат парламента потребовала от премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ принять решение о выдаче пособия на каждого ребенка в течение 24 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в столице Монголии шла многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Протестующие даже пытались прорваться в Дом правительства.

Монголия акция протеста

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