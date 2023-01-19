В Бурятии коням, которым помогали всем миром, пришлось экстренно переехать

Животные перебрались на республиканский ипподром







- Так сложилось, что нам пришлось принять очень сложное решение – уехать с прежнего места срочно, спешно, вот так – в зиму и под самый Новый год, – сообщили тогда на официальной странице «Гарцующего пони» во «ВКонтакте». – Не хочется рассказывать о причинах, но, поверьте: ситуация была крайне тяжёлая. Как говорится, от хорошей жизни в спешке не убегают.



Неравнодушные люди временно приютили лошадей, но площадки для занятий там не было. Пришлось свернуть все проекты, которые реализовывают создатели «Гарцующего пони». Речь, в частности, о социальном проекте «Лошадь в помощь», который становился победителем конкурса президентских грантов. Он направлен на работу с детьми от 3 до 18 лет, оставшимися без попечения родителей или оказавшимися в трудной жизненной ситуации.Эти ребятишки проходят восстановление в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и приезжают на конный двор общаться с лошадками.





Жителей республики попросили помочь любой посильной суммой и указали реквизиты для перевода средств. А на январских праздниках кони перебрались на республиканский ипподром. Их перевозили туда в сильные морозы. Для вещей потребовалось два трёхтонных фургона и один пятитонный.



В конном дворе признались, что «лошади грузились сложно» и за несколько дней пришлось проделать огромный объём работы. Зато теперь у животных есть дом.



- Переезжали мы очень внезапно, но слаженно и быстро, – рассказали в «Гарцующем пони» и поблагодарили всех за помощь. – Финансово нас поддержали на 115 тысяч рублей. Это и средства родителей воспитанников – 25 тысяч, и наши собственные вливания – продажа амуниции на 10 тысяч. Всё остальное – добрая воля и сердца наших горожан. На эти деньги мы сделали главное – смонтировали новую, безопасную проводку, отогрели воду, перевезли все свои вещи и лошадей, отогрели печь, купили подстилку и корм, а главное – вдохнули жизнь в пустующее здание конюшни и начали работать.