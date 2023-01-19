В Улан-Удэ театр «Ульгэр» покажет сказку Андерсена

«Это уже не просто сказка, это гимн большой материнской любви», - говорит режиссёр



26 и 27 января театр кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ покажет спектакль «Дюймовочка или Колыбельная для мамы» (возрастное ограничение 6+).



Спектакль создан по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена. Классический сюжет сказки остался неизменным, но как говорит режиссёр спектакля Андрей Князьков: «Это уже не просто сказка, это гимн большой материнской любви. Дюймовочка – это прежде всего история дочки и её большого пути домой, к маме».



- Ульгэр представит красивую, интересную, поучительную историю о том, как доброта и вера в лучшее помогают обрести счастье и научат не сдаваться, рассказали в минкультуры Бурятии.



Сказка о необыкновенной маленькой девочке и её невероятных приключениях перенесёт взрослых и детей в волшебный мир доброты, сострадания и отзывчивости.



Спектакль создан при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».



