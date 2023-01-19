В Бурятии начало работу «Движение первых»

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Оно объединит все общественные молодёжные и детские движения Бурятии



В Бурятии появилось «Движение первых». Это новая общественная организация, которая призвано объединить все общественные молодёжные и детские движения республики.



- Работа предстоит большая, мы все здесь собравшиеся стоим, у истоков, у самого её начала, - отметил врио замминистра образования Бурятии Батор Цыренжапов. – Конечно, всецело поддержка идёт также и от главы республики Алексея Цыденова. Только вперёд, с высоко поднятой головой! Задачи и цели уже определены. В рамках реализации этих мероприятий мы с вами будем работать совместно.



18 января состоялось первое заседание общественного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». На нём выбрали и утвердили председателя и секретаря заседания совета, а также утвердили список членов совета Бурятии. Утвердили первичные отделения движения, а также план мероприятий на 2023 год. Среди них – форумы в районах республики, слёты, фестивали, волонтёрские акции, студенческие игры, конкурсы и т.д.



«Движение первых» в Бурятии является региональным отделением всероссийского «Движения первых», которое было создано в июле 2022 федеральным законом РФ. Первый учредительный съезд нового движения состоялся в декабре в Москве. На нём присутствовали делегаты из 89 регионов России, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. На нём же было выбрано название, определены цели и задачи работы, выбран девиз.



«Движение первых» сегодня объединяет все молодёжные организации и движения страны, в том числе в него вошли «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников».

