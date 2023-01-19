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Прибайкальском национальном парке пересчитывают диких зверей

Прибайкальском национальном парке пересчитывают диких зверей
Общество,  Фото:научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Зимние маршрутные учёты в самом разгаре

Отпечатки на снегу – отличные помощники в подсчётах зверей и птиц. Именно поэтому госинспекторы и научные сотрудники из года в год проводят особый вид работ: зимние маршрутные учёты (ЗМУ). Сейчас они в самом разгаре на всех байкальских территориях, в том числе в Прибайкальском национальном парке.

- Если встретите человека с фотоаппаратом и записной книжкой, который выкладывает рядом со следами различные предметы вроде спичечных коробков или линеек, а то и солнечных очков, не сомневайтесь: вы находитесь на проложенном официальном ежегодном маршруте, а этот самый человек – сотрудник природоохранного учреждения. Ему необходимо зафиксировать следы животных и встреченных тетеревиных птиц на определённом отрезке, определить их размер; эти данные собираются ежесуточно, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».


Всего в Прибайкальском национальном парке 51 официальный маршрут для зимних учётов. Их общая протяжённость более 462 километров. «Звериная статистика» здесь собирается свыше 10 лет подряд.

Специалисты не считают методику ЗМУ совершенной, так как она не позволяет получать абсолютно точные данные о численности животных, однако отражает частоту встречаемости тех или иных видов, динамику их популяций.

«Общая картина» численности зверей и птиц на западном берегу Байкала, а также в заказниках Красный Яр и Тофаларский, начнёт «вырисовываться» после 15 марта, когда ЗМУ будут завершены. Данные проанализируют и сопоставят с результатами прошлых лет. Это позволит понять, насколько всё благополучно в мире байкальской наземной фауны и нужна ли ей помощь человека.



Иркутская область заповедник национальный парк дикие животные

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