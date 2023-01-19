В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов
Спортсменка из Бурятии Лидия Федотова завоевала бронзовую медаль первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Об этом сообщили в минспорта республики. Первенство проходит в Южно-Сахалинске.
В первый день состязаний, 18 января, спортсмены соревновались в гонке свободным стилем. Юноши бежали дистанцию 15 км, девушки – 10 км. В упорной борьбе с результатом 33:58.1 на дистанции 10 км свободным стилем Лидия стала третьей.
Среди девушек первой финишировала Камилла Мокшанова (Хабаровский край, 32:13,6). Второе место у Софьи Кузнецовой (Сахалинская область, 33:26,2), а Лидия Федотова из Бурятии показала результат 33:58,1.
В тройке лидеров среди юношей оказались Дмитрий Пузанов (Хабаровский край, 42:30,3), Павел Попов (Сахалинская область, 42:33,4) и Ростислав Нефедов (Магаданская область, 42:49,5).
Сегодня лыжникам предстоит пробежать спринт в 1,3 км классическим стилем. 21 января также состоятся «классические» старты на дистанции 5 км для девушек и 10 км для юношей. В заключительный день первенства ДФО, 22 января, спортсмены пробегут смешанную эстафету (классический и свободный стили).
Первенство проходит на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске. В состязаниях участвуют около 100 спортсменов из Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Якутии, Бурятии, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
Лыжница из Бурятии завоевала бронзу на первенстве ДФО
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