В Бурятии врачи спасли мужчину, упавшего с крыши





Ремонт печной трубы едва не закончился трагедией для жителя Мухоршибирского района Бурятии. Забравшись на крышу дома (около четырёх метров высотой), мужчина не удержал равновесие и сорвался вниз.- Сам не понял, как всё случилось. В один миг оказался на земле, встал, зашёл домой и позвонил жене. Она быстро приехал и увезла в нашу районную больницу, - рассказывает мужчина.В Мухоршибирской центральной районной больнице было установлено, что мужчина получил множественные переломы рёбер, перелом второго шейного, четвёртого грудного позвонка и грудины. Врачи поставили ему диагноз был сочетанная травма и сразу же запросили срочную консультацию с нейрохирургами республиканской клинической больницы имени Семашко. После был согласован перевод пациента в Улан-Удэ.Врачи республиканской больницы начали консервативное лечение, однако вскоре проявилась отрицательная динамика. Позвоночник загнулся из-за перелома грудного позвонка, рёберный корсет не держался, а грудина сместилась.Ситуация требовала срочного решения. Ранее при подобных травмах хирургам нужно было совершить два вмешательства – один из заднего доступа и второй из бокового, что влечёт за собой большую травматизацию грудной клетки и лёгких. Однако, проведя консилиум и изучив данные, врачи приняли решение об одномоментной операции из заднего доступа.- Судя по последним исследованиям научных институтов травматологии и ортопедии, данный доступ наиболее оптимальный на данном уровне. Нам удалось застабилизировать восемью винтами позвоночник, удалить тело четвёртого позвонка и заменить его на титановый имплант, - прокомментировал врач-нейрохирург РКБ Булат Цыбиков.Операция выполнялась впервые в Бурятии, поэтому хирурги Булат Цыбиков и Владислав Борисов работали словно на минном поле, где одно неверное движение могло привести к парализации пациента. Но, к счастью, опыт и мастерство всей операционной бригады привели к успеху.Контрольная компьютерная томограмма показала идеальное сопоставление, восстановление оси позвоночного столба и выправление грудины.После операции началась активная реабилитация, пациент начал присаживаться, а уже после выписки смог снова ходить.- Большое спасибо Булату Зориктуевичу! Дали надежду, подняли меня, - едва скрывая слезы, поблагодарил врачей мужчина перед выпиской.