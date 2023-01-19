За езду по ней грозит штраф
Владельцем ледовой переправы «Моты – Шаманка» на реке Иркуте в Шелеховском районе принято решение о её закрытии.
С 18 января её эксплуатация прекращена, установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лёд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В ведомстве напомнили, что проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещён. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
На Иркуте закрыли ледовую переправу «Моты – Шаманка»
Общество, Фото:
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За езду по ней грозит штраф
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