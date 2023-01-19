Жителям Бурятии посоветовали надевать маски в людных местах

В Роспотребнадзоре напомнили, как уберечься от ОРВИ и гриппа







В региональном управлении Роспотребнадзора ещё раз напомнили, как уберечься от сезонных недугов. В ведомстве советуют воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности реже бывать там, где много людей, в частности – в магазинах и общественном транспорте (или хотя бы сократить время пребывания в таких местах). А ещё специалисты призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками.



Избегайте близкого общения с теми, у кого имеются симптомы ОРВИ – насморк, чихание, кашель и повышенная температура тела. Укрепляйте иммунитет. Это способствует полноценный сон, употребление здоровой пищи, занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе. Одевайтесь соответственно погоде, чтобы избежать переохлаждения.



При ухудшении самочувствия и появлении характерных признаков болезни необходимо обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Соблюдайте все рекомендации врача и снизьте нагрузки на организм – это минимизирует осложнения.



Если заболел кто-то из членов семьи, выделите ему отдельную комнату, регулярно проветривайте её и ежедневно делайте там влажную уборку. Заразившихся детей не стоит отправлять в садик иди школу. Это опасно как для них самих, так и для других ребятишек, контактирующих с больным. При кашле закрывай рот разовыми салфетками или носовым платком и соблюдайте дистанцию.







Во вторую неделю нового года, с 9 по 15 января, в Бурятии возросла заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями, причём во всех возрастных группах. Жители республики продолжают заражаться и гриппом.