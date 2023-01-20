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Сельскую школу в районе Бурятии частично закрыли на карантин

Сельскую школу в районе Бурятии частично закрыли на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он продлится до конца недели

Сразу семь классов – 1-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый и 10-ый – в Верхне-Ичётуйской СОШ имени М. Д. Цаганова в Джидинском районе отправили на карантин с 17 января. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».

Карантин продлится до конца недели, 22 января, уточнили в районном управлении образования.

Ранее изолировать пришлось шесть классов в школах Улан-Удэ. Причина – превышение порога заболеваемости ОРВИ среди детей – свыше 20%, сообщили 19 января в в комитете по образованию. По последним данным, в столице Бурятии болеют 2908 школьников, 52 сотрудника, 50 педагогов



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