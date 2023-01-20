Сельскую школу в районе Бурятии частично закрыли на карантин

Он продлится до конца недели













Ранее изолировать пришлось шесть классов в школах Улан-Удэ . Причина – превышение порога заболеваемости ОРВИ среди детей – свыше 20%, сообщили 19 января в в комитете по образованию. По последним данным, в столице Бурятии болеют 2908 школьников, 52 сотрудника, 50 педагогов







Сразу семь классов – 1-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый и 10-ый – в Верхне-Ичётуйской СОШ имени М. Д. Цаганова в Джидинском районе отправили на карантин с 17 января. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».Карантин продлится до конца недели, 22 января, уточнили в районном управлении образования.