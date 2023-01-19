Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности





В школе № 37 посёлка Аэропорт сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели открытый классный час. Специалисты рассказали ученикам пятых классов правила пожарной безопасности.Ребята с интересом слушали старшего инспектора ОНДПР Улан-Удэ Ивана Шишмарёва и активно задавали ему вопросы. Также посмотрели обучающий анимационный фильм.- В течение всего года проводим такие занятия со школьниками, в прошлом году лично посетил практически все школы Октябрьского района. Основная цель – недопущение гибели и травмирования детей на пожарах, чтобы знали, как действовать в критической ситуации, номера экстренных служб, - сказал Шишмарёв.В завершение мероприятия ребята сделали стенгазету, где записали, что полезного запомнили в ходе урока безопасности.