Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности

Детям напомнили правила пожарной безопасности
В школе № 37 посёлка Аэропорт сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели открытый классный час. Специалисты рассказали ученикам пятых классов правила пожарной безопасности.
Ребята с интересом слушали старшего инспектора ОНДПР Улан-Удэ Ивана Шишмарёва и активно задавали ему вопросы. Также посмотрели обучающий анимационный фильм.
- В течение всего года проводим такие занятия со школьниками, в прошлом году лично посетил практически все школы Октябрьского района. Основная цель – недопущение гибели и травмирования детей на пожарах, чтобы знали, как действовать в критической ситуации, номера экстренных служб, - сказал Шишмарёв.
В завершение мероприятия ребята сделали стенгазету, где записали, что полезного запомнили в ходе урока безопасности.
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Детям напомнили правила пожарной безопасности
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