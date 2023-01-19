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Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности

Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Детям напомнили правила пожарной безопасности

В школе № 37 посёлка Аэропорт сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели открытый классный час. Специалисты рассказали ученикам пятых классов правила пожарной безопасности.

Ребята с интересом слушали старшего инспектора ОНДПР Улан-Удэ Ивана Шишмарёва и активно задавали ему вопросы. Также посмотрели обучающий анимационный фильм.

- В течение всего года проводим такие занятия со школьниками, в прошлом году лично посетил практически все школы Октябрьского района. Основная цель – недопущение гибели и травмирования детей на пожарах, чтобы знали, как действовать в критической ситуации, номера экстренных служб, - сказал Шишмарёв.

В завершение мероприятия ребята сделали стенгазету, где записали, что полезного запомнили в ходе урока безопасности.



МЧС школьники безопасность

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