Валерия и Диану усыновила семья из Прибайкальского района
18 января двое воспитанников Селенгинского центра социальной помощи семье и детям из города Гусиноозёрск обрели новую семью. В семье, которая взяла их на воспитание, есть ещё двое детей.
- Брата и сестру уже забрали. Их усыновила семья из села Ильинка Прибайкальского района. Валерию в этом году исполнилось 16 лет, он уже учится в Авиационном техникуме в Улан-Удэ. Диана младше, ей 10 лет, - сообщили «Байкал-Daily» специалисты центра.
Этой хорошей новостью поделилась министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова в своем телеграм-канале:
- Радостно становится на душе, когда узнаёшь о том, что детки, оставшиеся без попечения родителей, находят свою семью. Судьбоносное событие произошло в жизни брата и сестры Валеры и Дианы, которые воспитывались в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям. Теперь их местом жительства станет село Ильинка. В добрый путь, ребята! Пусть всё сложится удачно!
Министр добавила, что в Селенгинском районе проживает сейчас 213 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 94 ребёнка воспитываются в приёмных семьях. В 2022 году под опеку были переданы 18 детей, на воспитание в приемные семьи были переданы 12 детей.
Брат и сестра из Бурятии обрели новую семью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Продающие их люди разводят на деньги пенсионеров
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крещенских купаний на Селенге
Животные всячески вредят местным жителям
В нескольких кабинет была низкая температура
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
После омовения Алексей Цыденов отправился в Москву
Порывы ветра усилятся до 20 м/с
Из них восстановили свои права 700 дольщиков из Бурятии
Нарушение выявила прокурорская проверка
С аптек хотят взимать штрафы в размере 200 тысяч рублей, а с фармацевтов – до 20 тысяч рублей, или лишать их работы на полгода
Малышей назвали Артём и Тимофей
В Нерчинском районе живёт более 13 тысяч женщин
Возбуждено 16 административных дел
Творческие мастерские проходят каждые выходные
Награждение проводил мэр города