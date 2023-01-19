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Брат и сестра из Бурятии обрели новую семью

Брат и сестра из Бурятии обрели новую семью
Общество,  Фото:телеграм-канал Татьяны Быковой
Валерия и Диану усыновила семья из Прибайкальского района

18 января двое воспитанников Селенгинского центра социальной помощи семье и детям из города Гусиноозёрск обрели новую семью. В семье, которая взяла их на воспитание, есть ещё двое детей.

- Брата и сестру уже забрали. Их усыновила семья из села Ильинка Прибайкальского района. Валерию в этом году исполнилось 16 лет, он уже учится в Авиационном техникуме в Улан-Удэ. Диана младше, ей 10 лет, - сообщили «Байкал-Daily» специалисты центра.

Этой хорошей новостью поделилась министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова в своем телеграм-канале:

- Радостно становится на душе, когда узнаёшь о том, что детки, оставшиеся без попечения родителей, находят свою семью. Судьбоносное событие произошло в жизни брата и сестры Валеры и Дианы, которые воспитывались в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям. Теперь их местом жительства станет село Ильинка. В добрый путь, ребята! Пусть всё сложится удачно!

Министр добавила, что в Селенгинском районе проживает сейчас 213 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 94 ребёнка воспитываются в приёмных семьях. В 2022 году под опеку были переданы 18 детей, на воспитание в приемные семьи были переданы 12 детей.
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