В Бурятии похоронят погибшего на СВО 46-летнего мобилизованного

В честь него в Закаменске устроят прощальный митинг







В 14:30 у сквера Победы состоится прощальный митинг, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».



Юрий Тудупов родился 10 декабря 1976 года в Закаменске и учился в местной школе № 1. Окончив школу, в 1994-м поступил в Восточно-Сибирский технологический институт. В 1995-м ушёл в армию. Срочную службу проходил в танковых войсках. Демобилизовался в 1997 году в звании старшего сержанта.



Затем трудился проходчиком на предприятиях золотодобывающей промышленности республики. Его отличали уравновешенность и доброжелательность. Тудупов был надёжным товарищем и всегда выручал людей в трудную минуту. У него было много друзей.



Юрий занимался боксом и получил 1-й взрослый разряд в этом виде спорта. В составе сборной он неоднократно защищал честь родного района и становился победителем и призёром районных и республиканских соревнований и чемпионатов.



Осенью наш земляк попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО.





У него остались супруга, три дочери, двое внуков и внучка. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Юрия Нимаевича посмертно наградили орденом Мужества.



В пятницу, 20 января, в Закаменске проводят в последний путь 46-летнего земляка Юрия Тудупова, который участвовал в специальной военной операции. Он погиб 5 января у посёлка Новомихайловка Старобешевского района Донецкой народной республики.