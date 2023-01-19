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Жителей Бурятии предостерегли от покупки дорогих вибромассажных накидок

Жителей Бурятии предостерегли от покупки дорогих вибромассажных накидок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продающие их люди разводят на деньги пенсионеров

Ещё в сентябре в Бурятии активизировались неизвестные, которые наживались на жителях республики. Большинство их жертв – пожилые и люди с ограниченными возможностями. Люди приобретали у них дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла. Однако продавцы зачастую не доводили до потребителей полную и достоверную информацию о товаре, вводя их в заблуждение. 

Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться этими накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.
 
Ранее ведомство помогло пользу жителям Бурятии взыскать с продавцов – компании ООО «Аврора» и «Гермес» – почти два миллиона рублей. Там продолжают работу по восстановлению нарушенных прав потребителей. Покупателей призывают не совершать необдуманные покупки, изучить отзывы о товаре, а также проконсультироваться со специалистами, близкими и друзьями.

С судебной практикой и другой необходимой информацией предлагают ознакомиться в государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), перейдя по ссылке http://zpp.rospotrebnadzor.ru, а для консультации – обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает круглосуточно и принимает одновременно до 100 звонков (8 800 555 49 43).

Обращения от жителей республики принимают и в управлении Роспотребнадзора по адресу 670013, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б. Направить их также можно на электронную почту ведомства [email protected]

Год назад федеральные СМИ писали, что сеть российских компаний навязывает пенсионерам китайские массажные накидки по десятикратно завышенным ценам –  за 100-200 тысяч рублей и шерстяные пледы за 70 тысяч. Пожилых россиян заставляют оформлять кредиты, а потом им потом приходится ходить по инстанциям, чтобы расторгнуть кабальный договор. 

Роспотребнадзор

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