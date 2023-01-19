Жителей Бурятии предостерегли от покупки дорогих вибромассажных накидок

Продающие их люди разводят на деньги пенсионеров







Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться этими накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.



Ранее ведомство помогло пользу жителям Бурятии взыскать с продавцов – компании ООО «Аврора» и «Гермес» – почти два миллиона рублей. Там продолжают работу по восстановлению нарушенных прав потребителей. Покупателей призывают не совершать необдуманные покупки, изучить отзывы о товаре, а также проконсультироваться со специалистами, близкими и друзьями.



С судебной практикой и другой необходимой информацией предлагают ознакомиться в государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), перейдя по ссылке http://zpp.rospotrebnadzor.ru, а для консультации – обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает круглосуточно и принимает одновременно до 100 звонков (8 800 555 49 43).



Обращения от жителей республики принимают и в управлении Роспотребнадзора по адресу 670013, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б. Направить их также можно на электронную почту ведомства Обращения от жителей республики принимают и в управлении Роспотребнадзора по адресу 670013, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б. Направить их также можно на электронную почту ведомства [email protected]





Год назад федеральные СМИ писали, что сеть российских компаний навязывает пенсионерам китайские массажные накидки по десятикратно завышенным ценам – за 100-200 тысяч рублей и шерстяные пледы за 70 тысяч. Пожилых россиян заставляют оформлять кредиты, а потом им потом приходится ходить по инстанциям, чтобы расторгнуть кабальный договор.



