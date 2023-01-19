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В Бурятии табуны лошадей ломают изгороди и залезают в чужие огороды

В Бурятии табуны лошадей ломают изгороди и залезают в чужие огороды
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Животные всячески вредят местным жителям

Жители села Большое Колесово, расположенного в Кабанском районе Бурятии, пожаловались на коней-вредителей. Они рассказали в местном вайбер-чате, что по населённому пункту бродят табуны лошадей, которые «ломают изгороди и залазят в огороды». «А хозяевам хоть бы что», – возмутились сельчане.
 
Глава сельского поселения «Колесовское» Сергей Перевозников отметил, что власти уже нашли владельцев животных, которые оказались вне дворовой территории.
 
- Установлены лица, совершившие административное правонарушение, – подчеркнул Сергей Перевозников. – 16 января им выдано предписание об организации стойлового способа выпаса скота - без выгона с личного подворья.
 
Хозяев коней предупредили об административной ответственности за ненадлежащее исполнение предписания, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
лошади огород

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