В Бурятии табуны лошадей ломают изгороди и залезают в чужие огороды

Животные всячески вредят местным жителям
Жители села Большое Колесово, расположенного в Кабанском районе Бурятии, пожаловались на коней-вредителей. Они рассказали в местном вайбер-чате, что по населённому пункту бродят табуны лошадей, которые «ломают изгороди и залазят в огороды». «А хозяевам хоть бы что», – возмутились сельчане.
Глава сельского поселения «Колесовское» Сергей Перевозников отметил, что власти уже нашли владельцев животных, которые оказались вне дворовой территории.
- Установлены лица, совершившие административное правонарушение, – подчеркнул Сергей Перевозников. – 16 января им выдано предписание об организации стойлового способа выпаса скота - без выгона с личного подворья.
Хозяев коней предупредили об административной ответственности за ненадлежащее исполнение предписания, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
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Животные всячески вредят местным жителям
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