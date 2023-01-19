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В Бурятии после прокурорской проверки потеплело в школе

В Бурятии после прокурорской проверки потеплело в школе
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В нескольких кабинет была низкая температура

В средней общеобразовательной школе города Кяхта выявлено нарушение температурного режима.

В ходе прокурорской проверки установлено, что температура воздуха и относительная влажность в кабинетах технологии, бурятского и английского языков, начального класса ниже уровня, установленного санитарными правилами и нормами.

Начальнику районного управления образования Кяхтинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого температурный режим в образовательном учреждении восстановлен, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. 
прокуратура школа температурный режим

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