В нескольких кабинет была низкая температура
В средней общеобразовательной школе города Кяхта выявлено нарушение температурного режима.
В ходе прокурорской проверки установлено, что температура воздуха и относительная влажность в кабинетах технологии, бурятского и английского языков, начального класса ниже уровня, установленного санитарными правилами и нормами.
Начальнику районного управления образования Кяхтинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого температурный режим в образовательном учреждении восстановлен, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
В Бурятии после прокурорской проверки потеплело в школе
Общество, Фото:
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