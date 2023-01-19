В Бурятии после прокурорской проверки потеплело в школе

В нескольких кабинет была низкая температура



В средней общеобразовательной школе города Кяхта выявлено нарушение температурного режима.



В ходе прокурорской проверки установлено, что температура воздуха и относительная влажность в кабинетах технологии, бурятского и английского языков, начального класса ниже уровня, установленного санитарными правилами и нормами.



Начальнику районного управления образования Кяхтинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого температурный режим в образовательном учреждении восстановлен, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.



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