Собаки в Бурятии стали реже кусать людей

С 2019 года три нападения на них закончились гибелью







Жителей Бурятии призвали следить за своими питомцами, держать их в вольерах, выгуливать на поводке и не отпускать на самовыгул, чтобы обезопасить окружающих. Именно халатность зачастую становится причиной трагедий. Всего с 2019 года в регионе зарегистрировали три нападения животных на людей с летальным исходом.



В целом в ушедшем 2022 году в Бурятии зафиксировали 2530 собачьих укусов – на 275, меньше в 2021-ом, на 961 – чем в 2020-ом и на 1604 – чем в 2019-ом. Хозяйские собаки набрасываются на жителей республики чаще, чем беспризорные. Если первые в 2022-ом покусали 1421 человека, то бродячие – 1109.



За нападение животного владельцам грозит штраф в 3-5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер денежного наказания колеблется от 10 до 50 тысяч, для юридических – от 50 до 100.





