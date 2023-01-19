Собаки в Бурятии стали реже кусать людей

С 2019 года три нападения на них закончились гибелью
В последние годы – с 2019-го по 2022-ый – в Бурятии стабильно сокращается количество укусов собак. Об этом сообщили в управлении ветеринарии республики. Там напомнили, что в октябре после нападения хозяйских псов погибла женщина
в Иволгинском районе.
Жителей Бурятии призвали следить за своими питомцами, держать их в вольерах, выгуливать на поводке и не отпускать на самовыгул, чтобы обезопасить окружающих. Именно халатность зачастую становится причиной трагедий. Всего с 2019 года в регионе зарегистрировали три нападения животных на людей с летальным исходом.
В целом в ушедшем 2022 году в Бурятии зафиксировали 2530 собачьих укусов – на 275, меньше в 2021-ом, на 961 – чем в 2020-ом и на 1604 – чем в 2019-ом. Хозяйские собаки набрасываются на жителей республики чаще, чем беспризорные. Если первые в 2022-ом покусали 1421 человека, то бродячие – 1109.
За нападение животного владельцам грозит штраф в 3-5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер денежного наказания колеблется от 10 до 50 тысяч, для юридических – от 50 до 100.
Подобная операция выполнялась в республике впервые
С 2019 года три нападения на закончились гибелью
Дети вынуждены ходить в школу по темноте
В июле Бичура отметит свой 300-ый день рождения
Женщин при этом поощряли чаще, чем мужчин
Их приглашают поучаствовать в международном вокальном проекте «Ты супер!»
Указ подписал глава республики Алексей Цыденов
Пансионат построен в форме полусолнца и состоит из 10 блоков
Там засняли редкое природное явление
Повторное нарушение грозит конфискацией автомобиля
Валерия и Диану усыновила семья из Прибайкальского района
Михаил Савин был уроженцем Еравнинского района
Продающие их люди разводят на деньги пенсионеров
Животные всячески вредят местным жителям
В нескольких кабинет была низкая температура