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Байкал обошёл Сочи в рейтинге лучших направлений для путешествий

Байкал обошёл Сочи в рейтинге лучших направлений для путешествий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Опрос был проведён среди трэвел-экспертов

Байкал занял восьмое место в рейтинге лучших направлений для путешествий по России в 2023 году, обогнав Карелию и Сочи.

Сервис путешествий Туту опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Экспертов попросили порекомендовать лучшие, на их взгляд, направления для путешествий по России в 2023 году. Каждый опрошенный мог предложить три варианта.

На первое место респонденты поставили Мурманскую область – 28 процентов. Здесь можно посмотреть на Баренцево море, попробовать разнообразные морепродукты, оказаться в горах Хибинах и познакомиться с саамской культурой.

Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году, по мнению экспертов, занял Алтай. Его упомянули 27 процентов опрошенных. Отметим, что территориально Алтай расположен в пределах двух регионов: Алтайского края и Республики Алтай. Здесь большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.

Замыкает тройку лидеров Калининградская область и её центр — город Калининград (22 процента). Регион знаменит сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней.

Первая десятка лидеров выглядит так:


Также эксперты отмечали привлекательность таких регионов, как Сахалин, Кавказские Минеральные воды, Ярославская область, Ленинградская область, Тверская область, Тюменская область и ряд других.

Байкал туризм

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