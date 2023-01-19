В Бурятии сегодня холодно

Порывы ветра усилятся до 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января, облачно с прояснением, ночью местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -27,-32, местами -35,-40, по Прибайкалью при снеге -21,-26, днём -23,-28, местами -17,-22, по крайнему северу -29,-34.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15, днём 5-10 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -23,-25.







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