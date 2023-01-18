В Улан-Удэ вновь пройдёт собачий рейд

Собак будут ловить в частном секторе



Завтра, 19 января, в Улан-Удэ пройдёт рейд по отлову собак в микрорайонах Аршан, Шишковка, Лысая Гора и Вагжанова.



- Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил самовыгула принимаются по телефону: 8(3012) 46-09-29, - сообщает администрация города.



Также с 10:00 до 15:30 в мобильном пункте по ул. Чертенкова, 100 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Регистрация платная - 355 рублей.



Последний рейд проводился сотрудниками мэрии 12 января. В Сотниково тогда было отловлено девять безнадзорных собак, в микрорайоне Вагжанова – 17.

