В Бурятии сельчане страдают от дефицита уличных фонарей

Дети вынуждены ходить в школу по темноте
Жители заиграевского посёлка Атхатай рассказали, что на улице, где находится их дом, очень темно. У соседей есть фонарь на столбе, который они включают, когда захотят. Сельчане поинтересовались, есть ли у них такое право.
- Просто у нас двое детей ходят в школу: одна дочь – в первый, вторая – в пятый класс. А сейчас темно. Фонарь включают его для своих нужд. Около магазина на улице Гаражная всегда горит, а у нас всегда темно, – рассказали люди в местном вайбер-чате.
Они попросили власти принять какие-либо меры. Глава сельского поселения «Старо-Брянское» Светлана Игнатьева сообщила, что жильцам домов на улице Заречная ещё в 2017 году предложили подключить светильники уличного освещения к личным приборам учёта. Сейчас их там два.
- Один включают с 19:00 до 23:00, а утром владельцы уезжают на работу. Второй светильник в нерабочем состоянии, – отметила Светлана Игнатьева.
Возможности полностью провести уличное освещение в Атхатае у властей нет. Зато они готовы помочь с покупкой фонарей желающим подключить их к своим счётчикам.
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