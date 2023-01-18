Прокуратура проверяет задержку авиарейса с севера Бурятии в Улан-Удэ

Это произошло из-за погодных условий



17 января в аэропорту посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятия был задержан рейс авиакомпании «Ангара», который отправлялся в Улан-Удэ.



Кроме того, в аэропорт вылета Иркутск возвращён самолёт этой же авиакомпании, следовавший в Нижнеангарск.



Задержки рейсов обусловлены неблагоприятными метеоусловиями в Нижнеангарске, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



- Транспортная прокуратура осуществляет контроль ситуации в части исполнения требований законодательства о правах пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования в целях устранения нарушений закона, - отметили в надзорного органе.

