Шаманы из Бурятии помолятся за беременных и бездетных

Они устроят еженедельный молебен «Хойморой Эжы»







Верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак. Нужно также взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.





Священнослужители ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».







В ближайшее воскресенье, 22 января, в Улан-Удэ представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут еженедельный молебен под названием «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – это великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает беременных женщин, матерей и детей, а также дарует долгожданного ребёнка бездетным, рассказали в МРОШ.