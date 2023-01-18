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Марат Хуснуллин: В 2022 году в России восстановлены права 54 тысяч дольщиков

Марат Хуснуллин: В 2022 году в России восстановлены права 54 тысяч дольщиков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Из них восстановили свои права 700 дольщиков из Бурятии

Об итогах работы по защите прав граждан – участников долевого строительства в 2022 году рассказал зампред правительства РФ председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

- Для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и региональные механизмы. За 2022 год общими усилиями удалось решить вопрос 54 тысяч граждан – люди получили либо жильё, либо денежные компенсации, – подчеркнул вице-премьер.

Благодаря механизмам Фонда развития территорий в минувшем году завершилось строительство 110 проблемных объектов по всей стране для 13,1 тысячи дольщиков. Ещё 15,7 тысячи человек получили от Фонда денежные компенсации в совокупном размере 55,8 млрд рублей.

- В Бурятии в 2022-ом в эксплуатацию ввели пять долгостроев на улице Лебедева, проспекте Строителей, в 105 и 140а квартале. Благодаря федеральному и региональному фондам поддержки дольщиков в регионе восстановили права почти 700 дольщиков, – говорил ранее министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

В 2023 году в Бурятии остаётся завершить строительство последнего проблемного объекта в жилом комплексе «Проспект», долгожданные квартиры получат ещё 15 человек.


дольщики

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