Нарушение выявила прокурорская проверка
В селе Цугол Могойтуйского района Забайкальского края инвалид I группы не обеспечен необходимыми средствами для социальной адаптации, индивидуальная карта его реабилитации отсутствовала, диспансерное наблюдение медицинскими работниками на дому не осуществлялось.
Главному врачу больницы и директору учреждения социального обслуживания внесены прокурорские представления.
После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, ему разработана индивидуальная программа реабилитации, выдано инвалидное кресло и средства для социальной адаптации, а также организовано наблюдение на дому медицинскими работниками, сообщили в пресс-службе.
В Забайкалье восстановили права инвалида I группы
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