В Забайкалье восстановили права инвалида I группы

Нарушение выявила прокурорская проверка



В селе Цугол Могойтуйского района Забайкальского края инвалид I группы не обеспечен необходимыми средствами для социальной адаптации, индивидуальная карта его реабилитации отсутствовала, диспансерное наблюдение медицинскими работниками на дому не осуществлялось.



Главному врачу больницы и директору учреждения социального обслуживания внесены прокурорские представления.



После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, ему разработана индивидуальная программа реабилитации, выдано инвалидное кресло и средства для социальной адаптации, а также организовано наблюдение на дому медицинскими работниками, сообщили в пресс-службе.





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