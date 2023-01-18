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В Забайкалье восстановили права инвалида I группы

В Забайкалье восстановили права инвалида I группы
Общество,  Фото:pixabay.com.
Нарушение выявила прокурорская проверка

В селе Цугол Могойтуйского района Забайкальского края инвалид I группы не обеспечен необходимыми средствами для социальной адаптации, индивидуальная карта его реабилитации отсутствовала, диспансерное наблюдение медицинскими работниками на дому не осуществлялось.

Главному врачу больницы и директору учреждения социального обслуживания внесены прокурорские представления.

После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, ему разработана индивидуальная программа реабилитации, выдано инвалидное кресло и средства для социальной адаптации, а также организовано наблюдение на дому медицинскими работниками, сообщили в пресс-службе.

Забайкальский край инвалиды

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