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В России планируют ужесточить меры за продажу лекарств без рецепта

В России планируют ужесточить меры за продажу лекарств без рецепта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С аптек хотят взимать штрафы в размере 200 тысяч рублей, а с фармацевтов – до 20 тысяч рублей, или лишать их работы на полгода

В Госдуму внесли проект о штрафах в 200 тысяч рублей для юридических лиц за продажу лекарств без рецепта, - сообщает РИА Новости.

- Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта, - рассказывает автор проекта, сенатор Ирина Рукавишникова.

- Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда «страдал» и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придётся заплатить штраф – от 10 000 до 20 000 рублей, или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года, - рассказала она.

Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей.



лекарственные препараты законодательная инициатива

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