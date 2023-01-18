Малышей назвали Артём и Тимофей
В Карымском районе Забайкалья специалисты отдела ЗАГС 17 января зарегистрировали рождение двойняшек. Малыши Артём и Тимофей стали первой двойней, родившейся в 2023 году на территории Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мальчики родились 10 января у жителей посёлка городского типа Карымское Александра и Алины. В семье молодых супругов растут две старшие дочки Ангелина и Алиса. Двойняшки своим рождением перевели семью в статус многодетной.
В 2022 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 113 двоен, троен не рождалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в Бурятии родились уже две двойни. Первая двойня в республике родилась 9 января в Кяхтинском районе Бурятии, девочек назвали Диана и Софьи. Вторая – в Мухоршибирском районе, мальчик и девочка Иван и Антонина.
В Забайкальском крае родились первые в 2023 году двойняшки
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