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В Забайкальском крае родились первые в 2023 году двойняшки

В Забайкальском крае родились первые в 2023 году двойняшки
Общество,  Фото:pixabay.com.
Малышей назвали Артём и Тимофей

В Карымском районе Забайкалья специалисты отдела ЗАГС 17 января зарегистрировали рождение двойняшек. Малыши Артём и Тимофей стали первой двойней, родившейся в 2023 году на территории Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мальчики родились 10 января у жителей посёлка городского типа Карымское Александра и Алины. В семье молодых супругов растут две старшие дочки Ангелина и Алиса. Двойняшки своим рождением перевели семью в статус многодетной.

В 2022 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 113 двоен, троен не рождалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в Бурятии родились уже две двойни. Первая двойня в республике родилась 9 января в Кяхтинском районе Бурятии, девочек назвали Диана и Софьи. Вторая – в Мухоршибирском районе, мальчик и девочка Иван и Антонина.


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