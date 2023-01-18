ДОМ.РФ и детский омбудсмен совместно разработают систему учёта жилья для детей-сирот



Как пишет издание, в рамках сотрудничества стороны будут заниматься в том числе расширением информирования семей с детьми о способах улучшения жилищных условий. Для этого будет использован консультационный центр ДОМ.РФ. Также документ предусматривает взаимодействие при разработке механизмов защиты прав детей-сирот в жилищной сфере и поддержки семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, в том числе с проблемой ипотечных выплат.



По словам главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, одним из наиболее важных элементов государственной политики в жилищной сфере является поддержка семей. Её проводником является компания ДОМ.РФ, которая является оператором «Семейной ипотеки» и активно работает по данному социальному направлению. Кроме этого, ДОМ.РФ является оператором программы выплат на погашение ипотечных кредитов. Мутко отметил, что в планах на ближайшее будущее усиление информирования граждан по данным вопросам с использованием платформы спроси.дом.рф. Также будет подготовлен список предложений совместно с профильными ведомствами, Государственной Думой и Банком России.



По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стороны планируют совместно работать над разработкой предложений по совершенствованию механизмов обеспечения жильём детей и молодёжи, находящихся в социально уязвимом положении. К ним относятся дети-сироты, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выпускники детских домов, молодые люди с инвалидностью. При этом особое внимание будет уделяться детям-сиротам, ожидающим получение жилья от государства.



Также планируется разработка системы учёта специализированного жилищного фонда совместно с Министерством строительства России. Её будут использовать регулярно для совместного мониторинга жилья. Это позволит понимать, сколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в жильё.



Систему опробуют в шести пилотных регионах Российской Федерации. К этому будут привлечены региональные детские омбудсмены. Цифровой реестр запускается на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф).



Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко и детский омбудсмен Мария Львова-Белова подписали соглашение, в рамках которого будет создан на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) единый цифровой реестр россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С помощью этого реестра помощь смогут получить дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также выпускники детдомов и интернатов.