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В Иркутске пассажиры из Средней Азии привезли заражённые яблоки

В Иркутске пассажиры из Средней Азии привезли заражённые яблоки
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Возбуждено 16 административных дел

В аэропорту Иркутска в ручной клади пассажиров международного рейса из Душанбе госинспекторы Россельхознадзора изъяли фрукты общим весом 15,75 кг. У пассажиров с собой были яблоки, лимоны, сухофрукты, орехи в ассортименте.

Эта продукция запрещена к ввозу на основании письма Россельхознадзора о временном ограничении на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных вредных объектов (КВО).

- Образцы фруктов были направлены в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для установления фитосанитарного состояния. 17 января в результате энтомологического исследования на яблоках выявлен карантинный объект: 21 живая самка калифорнийской щитовки, - сообщили в пресс-службе управления.

Вся подкарантинная продукция изъята и уничтожена. В отношении пассажиров авиа рейса возбуждено 16 дел об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ.



Справка:

Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus) – опасный карантинный вредитель. Повреждает около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. Повреждает стволы, ветви, листья, плоды. Особенно страдают саженцы и молодые деревья. Урожаи значительно снижаются, на плодах наблюдается образование красных пятен. Родина насекомого – Китай, откуда е` завезли в Калифорнию (США), затем она распространилась в виде очагов в Южной и Северной Америке, Европе, Африке, Австралии.

Россельхознадзор

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