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В постаревшем на 44 года селе Бурятии готовятся к юбилею

В постаревшем на 44 года селе Бурятии готовятся к юбилею
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В июле Бичура отметит свой 300-ый день рождения

На недавнем заседании коллегии в администрации Бичурского района Бурятии обсуждался предстоящий юбилей Бичуры. Его отметят только через полгода, 21 июля, однако подготовка к круглой дате уже началась. В честь неё в райцентре устроят различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Площадки для них уже определили – центральный стадион, парки Победы и «Молодёжный» и центральная библиотека

В районе создадут оргкомитет по празднованию 300-летия Бичуры. Первое заседание проведут до 1 февраля, сообщается в местной вайбер-группе.

В конце декабря в Бичурском районе утвердили новую дату образования районного центра. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.

Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии 28 декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения Бичуры будет 1723-ий. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась Прокопьевской. 

Глава муниципального образования Василий Смолин тогда заявил, что это была историческая сессия.  А в конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.

- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.

Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.

юбилей Бичура

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