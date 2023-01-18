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В Улан-Удэ проходят мастер-классы по войлоковалянию

В Улан-Удэ проходят мастер-классы по войлоковалянию
Общество,  Фото:министерство культуры Бурятии
Творческие мастерские проходят каждые выходные

В центре современного искусства «Залуу» проводятся мастер-классы по войлоковалянию. Под руководством мастериц Туяны Хумаевой и Елены Суетиной участники от мала до велика создают свои шедевры из войлока.

Все сделанные работы становятся частью выставки «Эшэгын Юртэмсэ».

Проект «Эшэгын юртэмсэ — Шерстяная сага» стал возможен благодаря министерству культуры Бурятии в рамках конкурса субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций республики в 2022 году по направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».

Расписание на 21–22 января:
- 21 января (суббота) — творческая мастерская (мастер — Туяна Хумаева) — 11:00
- 22 января (воскресенье) — творческая мастерская (мастер — Елена Суетина) — 11:00⠀

Записаться у мастеров лично:
- Туяна Хумаева https://vk.com/tuyaa_khumaeva
- Елена Суетина https://vk.com/suetinaelena⠀

Адрес: улица Коммунистическая, 19

Возрастное ограничение: 6+

творчество шерсть рукоделие

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