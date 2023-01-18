Творческие мастерские проходят каждые выходные
В центре современного искусства «Залуу» проводятся мастер-классы по войлоковалянию. Под руководством мастериц Туяны Хумаевой и Елены Суетиной участники от мала до велика создают свои шедевры из войлока.
Все сделанные работы становятся частью выставки «Эшэгын Юртэмсэ».
Проект «Эшэгын юртэмсэ — Шерстяная сага» стал возможен благодаря министерству культуры Бурятии в рамках конкурса субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций республики в 2022 году по направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».
Расписание на 21–22 января:
- 21 января (суббота) — творческая мастерская (мастер — Туяна Хумаева) — 11:00
- 22 января (воскресенье) — творческая мастерская (мастер — Елена Суетина) — 11:00⠀
Записаться у мастеров лично:
- Туяна Хумаева https://vk.com/tuyaa_khumaeva
- Елена Суетина https://vk.com/suetinaelena⠀
Адрес: улица Коммунистическая, 19
Возрастное ограничение: 6+
В Улан-Удэ проходят мастер-классы по войлоковалянию
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