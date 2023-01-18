Новый маммограф установили в поликлинике Нерчинской ЦРБ в Забайкалье









Новый цифровой маммограф приобрели для поликлиники Нерчинской центральной районной больницы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Забайкальском крае. Оборудование сочетает в себе функции аппарата для массового скрининга и качественной диагностики заболеваний молочных желёз у женщин в стандартных и косых проекциях.- Маммограф оснащён автоматизированным рабочим местом врача-рентгенолога с двумя дополнительными медицинскими мониторами высокого разрешения изображения, имеет лёгкие в управлении функции. Благодаря этому, врач получает качественный рентгеновский снимок, необходимый для точной и своевременной диагностики. В Нерчинском районе проживает 13 205 женщин. Оборудование уже введено в эксплуатацию, - рассказала главный врач Нерчинской центральной районной больницы Анна Вечканова.Также она отметила, что за прошедший год в учреждении провели 2 032 маммографий, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.