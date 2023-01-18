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Новый маммограф установили в поликлинике Нерчинской ЦРБ в Забайкалье

Новый маммограф установили в поликлинике Нерчинской ЦРБ в Забайкалье
Общество,  Фото: министерство здравоохранения Забайкальского края
В Нерчинском районе живёт более 13 тысяч женщин

Новый цифровой маммограф приобрели для поликлиники Нерчинской центральной районной больницы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Забайкальском крае. Оборудование сочетает в себе функции аппарата для массового скрининга и качественной диагностики заболеваний молочных желёз у женщин в стандартных и косых проекциях.


- Маммограф оснащён автоматизированным рабочим местом врача-рентгенолога с двумя дополнительными медицинскими мониторами высокого разрешения изображения, имеет лёгкие в управлении функции. Благодаря этому, врач получает качественный рентгеновский снимок, необходимый для точной и своевременной диагностики. В Нерчинском районе проживает 13 205 женщин. Оборудование уже введено в эксплуатацию, - рассказала главный врач Нерчинской центральной районной больницы Анна Вечканова.

Также она отметила, что за прошедший год в учреждении провели 2 032 маммографий, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 

здравоохранение Забайкальский край

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