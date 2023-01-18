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МегаФон улучшил связь в Закаменском и Джидинском районах Бурятии

МегаФон улучшил связь в Закаменском и Джидинском районах Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Более стабильный сигнал связи получили свыше четырёх тысяч жителей

МегаФон модернизировал действующее оборудование в шести поселениях Бурятии. География работ включала и совсем небольшие улусы с населением порядка 450 человек. В результате инфраструктурных обновлений более стабильный сигнал связи и ускоренный мобильный интернет получили свыше четырёх тысяч жителей Закаменского и Джидинского районов.

Инженеры МегаФона провели обновление действующего оборудования в улусах Улекчин, Дутулур, Гэгэтуй, Ехэ-Цакир, Инзагатуй, а также вблизи Закаменского сельского участкового лесничества. На действующих объектах связи МегаФона запустили дополнительный слой LTE, который отличается одновременно и быстрыми скоростями передачи данных, и расширенным радиусом покрытия. При этом инженеры компании увеличили ёмкость сети, чтобы она могла обслуживать одновременно большее количество абонентов без снижения качества сигнала. Теперь сельчане получили мобильный интернет 4G со средней скоростью порядка 50 Мбит/c.

Благодаря проведённым работам жители поселений теперь в полной мере могут использовать цифровые возможности своих гаджетов: общаться с родными и близкими в мессенджерах, запускать прямые эфиры в социальных сетях, смотреть фильмы в интернет-кинотеатрах в высоком разрешении, слушать музыку онлайн. Также им стали доступны цифровые звонки по технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения.

- Мы понимаем, как важно каждому жителю Бурятии, вне зависимости от его местонахождения, иметь доступ к качественной голосовой связи и быстрому мобильному интернету. Поэтому МегаФон продолжает работать над комплексным развитием связи в регионе. Благодаря обновлению сети доступ к современным цифровым сервисам получили жители сел Улекчин, Дутулур, Гэгэтуй, Ехэ-Цакар, Инзагатуй, а также сотрудники предприятий Закаменского сельского участкового лесничества. Уверена, что модернизация телеком-инфраструктуры даст толчок к экономическому и социальному развитию этих территорий, — комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Бурятии.

МегаФон сотовая связь интернет

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