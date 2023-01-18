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Северобайкальцев наградили за выдающие достижения

Северобайкальцев наградили за выдающие достижения
Общество,  Фото:Администрация МО "город Северобайкальск"
Награждение проводил мэр города

17 января на очередном планерном заседании, в торжественной обстановке, мэр города Северобайкальск Олег Котов провёл традиционную церемонию награждения.

Высшей наградой Grand Prix награждена образцовая студия «Мы из криЦа», руководитель Ольга Лобырева, за участие в IV Международном фестивале-конкурсе «Огни Рождественской Москвы», проходившем с 6 по 9 января в столице России. Одним из членов жюри фестиваля являлась экс-артистка Государственного цирка Москвы, экс-воздушная гимнастка Cirque du Soleil (Цирк дю Солей).

Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждён Юрий Мануйлов за работу в должности главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск». Указ о награждении подписан главой Бурятии Алексеем Цыденовым.


Почётной грамотой министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики за стабильное и своевременное информирование населения о ситуации на объектах жилищно-коммунального комплекса, оперативное информирование органов власти о вопросах, возникающих у населения, удостоена собственный корреспондент «Бурятия-инфо. 24/7» Алла Ильина.

Благодарственным письмом Народного Хурала Бурятии за вклад в развитие местного самоуправления и активное участие в работе Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале награждён председатель городского Совета депутатов Андрей Невьянцев, сообщили в администрации города Северобайкальск.


Северобайкальск награждение

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