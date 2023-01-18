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У пьющей матери в Бурятии отобрали ребёнка

У пьющей матери в Бурятии отобрали ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина несколько дней бросала дочку дома одну

Ещё у одной жительницы Закаменского района Бурятии изъяли ребёнка. В конце прошлой недели, 15 января, к ней пришли соцработники, которые увезли девочку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН).

Как выяснилось, женщина употребляла алкоголь и на протяжении нескольких дней оставляла дочку совершенно одну. Продуктов дома не оказалось, зато там были неудовлетворительные условия для проживания.

Ранее семья состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. Мать несовершеннолетней неоднократно привлекали к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 5. («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Теперь женщину ждёт лишение родительских прав.
 
- В течение семи дней после вынесения постановления об изъятии ребёнка будет подано исковое заявление о лишении матери прав и о взыскании алиментов, – сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на органы опеки и попечительства района.

Другая нерадивая мать из Закамны лишилась ребёнка на новогодних праздниках. В доме, где они проживают, отсутствовали продукты и было очень холодно.
дети родители

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