Андрей Афанасьев был прапраправнуком Героя Советского Союза Никифора Афанасьева
В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Бурятии Афанасьев Андрей Алексеевич, сообщается в группе «Хоринск-инфо».
Андрей Афанасьев прапраправнук Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Никифора Афанасьева.
Андрей Алексеевич родился 27 августа 2000 года в Улан-Удэ. Рос в селе Тэгда Хоринского района, учился в Тэгдинской средней школе с 1 по 9 класс. Окончил Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта.
В 2019 году был призван на срочную службу, которую проходил в Забайкальском крае. После службы работал в Улан-Удэ.
В сентябре 2022 года был мобилизован. В зону СВО прибыл как механик-водитель.
12 декабря 2022 года погиб около села Владимировка Донецкой Народной Республики.
Награждён орденом Мужества посмертно.
У Андрея Афанасьева остались мама, брат и сестра.
Прощание проходит сегодня, 18 января, в селе Тэгда.
В Бурятии прощаются с погибшим 22-летним мобилизованным
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