В Бурятии прощаются с погибшим 22-летним мобилизованным

Андрей Афанасьев был прапраправнуком Героя Советского Союза Никифора Афанасьева



В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Бурятии Афанасьев Андрей Алексеевич, сообщается в группе «Хоринск-инфо».



Андрей Афанасьев прапраправнук Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Никифора Афанасьева.



Андрей Алексеевич родился 27 августа 2000 года в Улан-Удэ. Рос в селе Тэгда Хоринского района, учился в Тэгдинской средней школе с 1 по 9 класс. Окончил Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта.



В 2019 году был призван на срочную службу, которую проходил в Забайкальском крае. После службы работал в Улан-Удэ.



В сентябре 2022 года был мобилизован. В зону СВО прибыл как механик-водитель.



12 декабря 2022 года погиб около села Владимировка Донецкой Народной Республики.



Награждён орденом Мужества посмертно.



У Андрея Афанасьева остались мама, брат и сестра.



Прощание проходит сегодня, 18 января, в селе Тэгда.

