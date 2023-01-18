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В Бурятии прощаются с погибшим 22-летним мобилизованным

В Бурятии прощаются с погибшим 22-летним мобилизованным
Общество, 
Андрей Афанасьев был прапраправнуком Героя Советского Союза Никифора Афанасьева

В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Бурятии Афанасьев Андрей Алексеевич, сообщается в группе «Хоринск-инфо».

Андрей Афанасьев прапраправнук Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Никифора Афанасьева.

Андрей Алексеевич родился 27 августа 2000 года в Улан-Удэ. Рос в селе Тэгда Хоринского района, учился в Тэгдинской средней школе с 1 по 9 класс. Окончил Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта.

В 2019 году был призван на срочную службу, которую проходил в Забайкальском крае. После службы работал в Улан-Удэ.

В сентябре 2022 года был мобилизован. В зону СВО прибыл как механик-водитель.

12 декабря 2022 года погиб около села Владимировка Донецкой Народной Республики.

Награждён орденом Мужества посмертно.

У Андрея Афанасьева остались мама, брат и сестра.

Прощание проходит сегодня, 18 января, в селе Тэгда. 
смерть

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