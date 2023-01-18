В Бурятии проверили дорогу в Баргузинский заповедник

Состоялся первый рейс в 2023 году



В конце октября 2022 года Баргузинский заповедник «ушёл» на транспортную изоляцию. Так в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» называют период распутицы, когда к подведомственной территории нет доступа на водном и автомобильном транспорте.



В этом году первый рейс по льду в Баргузинский заповедник случился почти на неделю раньше, чем в 2022 году. Сказались погодные условия: из-за осенних штормов, сильно остудивших воду в озере, северная сторона Байкала «встала» раньше, даже несмотря на отсутствие длительных морозов.



Так, 11 января сотрудники отдела охраны с целью разведки состояния ледового покрова озера Байкал и доставки дежурной смены на контрольно-наблюдательный пункт «Малые Черемшаны» преодолели более ста километров от Монахово до точки назначения.



Для обеспечения безопасности первый выезд производился на снегоболотоходе «Север 33-10». На всем протяжении маршрута проводились замеры толщины льда, оценивалась ледовая обстановка по наличию торосов и трещин. Как отметил Николай Маковеев, заместитель директора по охране территории, дорога до Давши в этом году без торосов (ровная), исключая небольшие участки в Чивыркуйском заливе.



Прибывшие в «Малые Черемшаны» сотрудники уже приступили к обустройству своего поста: расчищают завалы снега, налаживают регулярную радиосвязь с южным кордоном Баргузинского заповедника, трижды в день докладывают обстановку.



- Пока всё по плану! – отметили в «Заповедном Подлеморье».

