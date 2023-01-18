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Влюбленные пары могут расписаться прямо на льду Байкала

Влюбленные пары могут расписаться прямо на льду Байкала
Общество, 
В зеркальную дату 23.02.2023 они скажут заветное «да» на льду священного озера

У влюбленных пар есть возможность стать участниками проекта «Женись на Байкале» (18+).

В зеркальную дату 23 февраля 2023 они смогут сказать заветное «да» на льду священного озера, сообщают «Вести Иркутск»

- В этот день регистрировать браки будут в посёлке Листвянка. Уже восемь пар изъявили желание участвовать в проекте. Есть среди них и жители Москвы. Те, кто тоже хочет расписаться в таком необычном формате, должны успеть подать заявление до 22 января в ЗАГС Иркутской области, - говорится в телесюжете «Вестей-Иркутск».

Сделать это можно через портал Госуслуги или напрямую. Однако необходимо сделать пометку или сообщить специалистам лично, что заключить брак хотят именно на льду Байкала. В этот день — 23.02.23 — роспись будет торжественная.

- Это первая и единственная зеркальная дата в этом году. Это будет здорово. Я думаю, что это будут очень красивые, искрометные впечатления, запоминающиеся на всю жизнь. Я не буду раскрывать всех секретов, - отметил руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.

Байкал свадьба

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