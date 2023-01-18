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В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза

В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Показатель эффективности лечения туберкулёза в регионе один из самых высоких в СФО

В Иркутской области в 2022 году снизился показатель смертности от туберкулёза: за 11 месяцев прошлого года сокращение летальных случаев от болезни составило 13,6%. По данным на конец прошлого года в регионе зарегистрировано 1598 больных туберкулёзом, годом ранее их было 2720. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

– Несколько лет Иркутская областная клиническая туберкулёзная больница находится на верхних строчках рейтинга эффективности лечения в Сибирском федеральном округе. Улучшению показателя эффективности способствует комплекс реализуемых в регионе мер: диагностика, лечение, обеспечение пациентов противотуберкулёзными препаратами, – отметил Алексей Шелехов.

Осуществляющий полномочия главы регионального минздрава подчеркнул, что результата помогла достичь планомерная и целенаправленная работа коллектива Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы, медицинских организаций первичного звена здравоохранения области, которые первыми диагностируют туберкулёз в процессе проведения профилактических осмотров.

Как пояснила заместитель главного врача Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы (ИОКТБ) по организационно-методической работе Ольга Кошкина, эффективность лечения определяется по двум важным параметрам: клиническое излечение и абациллирование – прекращение выделения микобактерий туберкулёза. Так, в 2022 году у 56,6% больных активным туберкулёзом органов дыхания специальной комиссией зафиксировано клиническое излечение, они переведены на контрольное диспансерное наблюдение с излеченным туберкулёзом. С бациллярного учёта снято 66,8% пациентов. Иными словами, «открытая» форма туберкулёза, благодаря лечению, перешла в «закрытую», не опасную для окружающих. Сейчас эти пациенты продолжают лечиться амбулаторно.

Специалисты отмечают, что за последние 10 лет показатель эффективности лечения туберкулёза в Иркутской области вырос более чем в два раза.

– Современное лабораторное оборудование позволяет в кратчайшие сроки обнаруживать лекарственную устойчивость микобактерий туберкулёза и своевременно назначать адекватное лечение. Лабораторная служба работает быстро и точно, а полноценное лекарственное обеспечение, как за счёт регионального, так и федерального финансирования, даёт возможность врачам-фтизиатрам назначать необходимые схемы химиотерапии, – сказал главный врач ИОКТБ Михаил Кощеев.

Хирургическая служба ИОКТБ – одна из самых сильных за Уралом. Высокопрофессиональный уровень оперативного лечения больных туберкулёзом, безусловно, повышает эффективность лечения. В Иркутской области в 2022 году прооперировали около 14% больных туберкулёзом органов дыхания – это самый высокий показатель по Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Иркутская область туберкулез

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