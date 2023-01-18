В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза





В Иркутской области в 2022 году снизился показатель смертности от туберкулёза: за 11 месяцев прошлого года сокращение летальных случаев от болезни составило 13,6%. По данным на конец прошлого года в регионе зарегистрировано 1598 больных туберкулёзом, годом ранее их было 2720. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.– Несколько лет Иркутская областная клиническая туберкулёзная больница находится на верхних строчках рейтинга эффективности лечения в Сибирском федеральном округе. Улучшению показателя эффективности способствует комплекс реализуемых в регионе мер: диагностика, лечение, обеспечение пациентов противотуберкулёзными препаратами, – отметил Алексей Шелехов.Осуществляющий полномочия главы регионального минздрава подчеркнул, что результата помогла достичь планомерная и целенаправленная работа коллектива Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы, медицинских организаций первичного звена здравоохранения области, которые первыми диагностируют туберкулёз в процессе проведения профилактических осмотров.Как пояснила заместитель главного врача Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы (ИОКТБ) по организационно-методической работе Ольга Кошкина, эффективность лечения определяется по двум важным параметрам: клиническое излечение и абациллирование – прекращение выделения микобактерий туберкулёза. Так, в 2022 году у 56,6% больных активным туберкулёзом органов дыхания специальной комиссией зафиксировано клиническое излечение, они переведены на контрольное диспансерное наблюдение с излеченным туберкулёзом. С бациллярного учёта снято 66,8% пациентов. Иными словами, «открытая» форма туберкулёза, благодаря лечению, перешла в «закрытую», не опасную для окружающих. Сейчас эти пациенты продолжают лечиться амбулаторно.Специалисты отмечают, что за последние 10 лет показатель эффективности лечения туберкулёза в Иркутской области вырос более чем в два раза.– Современное лабораторное оборудование позволяет в кратчайшие сроки обнаруживать лекарственную устойчивость микобактерий туберкулёза и своевременно назначать адекватное лечение. Лабораторная служба работает быстро и точно, а полноценное лекарственное обеспечение, как за счёт регионального, так и федерального финансирования, даёт возможность врачам-фтизиатрам назначать необходимые схемы химиотерапии, – сказал главный врач ИОКТБ Михаил Кощеев.Хирургическая служба ИОКТБ – одна из самых сильных за Уралом. Высокопрофессиональный уровень оперативного лечения больных туберкулёзом, безусловно, повышает эффективность лечения. В Иркутской области в 2022 году прооперировали около 14% больных туберкулёзом органов дыхания – это самый высокий показатель по Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба правительства региона.