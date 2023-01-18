В Бурятии после праздников осложнилась ситуация с ОРВИ и гриппом

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Главный санврач республики обратился к жителям



Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Бурятии после новогодних праздников. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.



- Как и прогнозировалось, после праздничных дней в республике отмечался рост заболевших ОРВИ и гриппом. ОРВИ преимущественно обусловлены метапневмовирусами, РС-вирусами, аденовирусами, а среди больных гриппом выявлялся вирус гриппа типа A(H1N1) и типа B, - уточнил он.



В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом Сергей Ханхареев обратился к жителям.



- Хочу в очередной раз напомнить, что для сохранения здоровья необходимо соблюдать несложные меры профилактики, в том числе: поддерживать в помещениях оптимальные параметры микроклимата, соблюдать дезинфекционный режим, носить маски в местах с массовым скоплением людей, выполнять правила личной гигиены, а при возникновении признаков заболевания сразу обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Всем доброго здоровья! – заключил главный санврач Бурятии.



