Из жизни ушёл почётный гражданин Прибайкальского района Бурятии

Леониду Рудневу было 86 лет







Руднев с 1953 года трудился на железной дороге - на станции Улан-Удэ. В 1954-ом его по путёвке комсомола направили в колхоз имени Молотова в Нестерово. Отслужив в армии, в 1958-ом Леонид Иосифович вернулся в село. Принимал активное участие в строительстве амбулатории и в заготовке леса для возведения клуба и местной школы.



Затем работал главным инженером в совхозе «Нестеровский». В 1992-ом стал председателем кооператива «Тайга», после возглавил СПК «Нестеровский» и руководил им 15 лет. В 70 лет ушёл на заслуженный отдых.



Леонид Иосифович был очень грамотным и ответственным работником. В 1970-ом его наградили медалью «За добросовестный труд», в 1973-ем – орденом «Знак почёта», а в 1974-ом и 1975-ом – дипломами «Лучший шофёр».



В 1988 Рудневу вручили медаль «Ветеран труда», в 1995-ом – почётную грамоту Минсельхоза РФ, в 1996-ом – грамоту Народного Хурала Бурятии. В 1999 году присвоили звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса» и наградили ещё двумя грамотами – республиканского комитета профсоюза РБ и за оказанную помощь при восстановлении Свято-Сретенского храма в Батурино.



В 2010-ом Леонид Иосифович стал почётным гражданином Прибайкальского района. В местной администрации и совете ветеранов родным и близким выразили соболезнования в связи с его смертью.





15 января не стало почётного гражданина Прибайкальского района Бурятии Руднева Леонида Иосифовича. Он ушёл из жизни в 86 лет, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7». Накануне нашего земляка проводили в последний путь. Его похоронили в родном селе Нестерово.