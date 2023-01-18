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Из жизни ушёл почётный гражданин Прибайкальского района Бурятии

Из жизни ушёл почётный гражданин Прибайкальского района Бурятии
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо 24/7»
Леониду Рудневу было 86 лет

15 января не стало почётного гражданина Прибайкальского района Бурятии Руднева Леонида Иосифовича. Он ушёл из жизни в 86 лет, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7». Накануне нашего земляка проводили в последний путь. Его похоронили в родном селе Нестерово.

Руднев с 1953 года трудился на железной дороге - на станции Улан-Удэ. В 1954-ом его по путёвке комсомола направили в колхоз имени Молотова в Нестерово. Отслужив в армии, в 1958-ом Леонид Иосифович вернулся в село. Принимал активное участие в строительстве амбулатории и в заготовке леса для возведения клуба и местной школы.

Затем работал главным инженером в совхозе «Нестеровский». В 1992-ом стал председателем кооператива «Тайга», после возглавил СПК «Нестеровский» и руководил им 15 лет. В 70 лет ушёл на заслуженный отдых.

Леонид Иосифович был очень грамотным и ответственным работником. В 1970-ом его наградили медалью «За добросовестный труд», в 1973-ем – орденом «Знак почёта», а в 1974-ом и 1975-ом – дипломами «Лучший шофёр».
 
В 1988 Рудневу вручили медаль «Ветеран труда», в 1995-ом – почётную грамоту Минсельхоза РФ, в 1996-ом – грамоту Народного Хурала Бурятии. В 1999 году  присвоили звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса» и наградили ещё двумя грамотами – республиканского комитета профсоюза РБ и за оказанную помощь при восстановлении Свято-Сретенского храма в Батурино.

В 2010-ом Леонид Иосифович стал почётным гражданином Прибайкальского района. В местной администрации и совете ветеранов родным и близким  выразили соболезнования в связи с его смертью.

смерть некролог

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