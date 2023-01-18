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В Улан-Удэ с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

В Улан-Удэ с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Должностное лицо оштрафовали

В Улан-Удэ строительная организация нарушила закон о противодействии коррупции.

Установлено, что на должность формовщика в организацию принят бывший государственный служащий – сотрудник службы судебных приставов. Однако работодатель в десятидневный срок не исполнил обязанность по сообщению о трудоустройстве бывшего государственного служащего по прежнему месту работы.

В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура трудоустройство

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