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В Забайкалье появится современная воркаут-площадка

В Забайкалье появится современная воркаут-площадка
Общество,  Фото:администрация ЗАТО посёлок Горный
Её возведут в посёлке Горный в этом году

В посёлке Горный Забайкальского края продолжится благоустройство стадиона по национальному проекту «Жильё и городская среда». В этом году на территории спортивного комплекса, расположенного на улице Молодёжной, обустроят площадку для занятий воркаутом.

На участке стадиона, где в дальнейшем будет установлен комплекс тренажёров, проведут монтаж фундамента с резиновым покрытием. По периметру установят ограждение и скамейки.

В проект модернизации спортивного объекта включено создание зоны для прыжков. Сектор представляет собой полосу для разбега с резиновым покрытием и яму с песком для приземления.

- В Забайкалье продолжается пятилетие спорта. Стадион на улице Молодёжной – это одно из самых больших спортивных сооружений на территории городка. Он имеет важное социальное значение, так как необходим нам и для занятий разными видами спорта, проведения тренировок, и как площадка для проведения масштабных мероприятий. Не могу не отметить, что воркаут – это доступный, современный и полезный вид тренировок на свежем воздухе. Сектор для прыжков, в свою очередь, позволит школьникам сдавать нормативы по прыжкам в длину с разбега, - рассказала глава администрации ЗАТО посёлок Горный Татьяна Карнаух.


На реализацию второго этапа проекта благоустройства стадиона предусмотрено порядка 6,1 миллиона рублей. Большая их часть – средства федеральной субсидии.

Первый этап благоустройства провели в 2022 году.

- В прошлом году стадион в посёлке Горный был включён в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Тогда на выделенные 9,8 миллиона рублей удалось восстановить трибуны, комментаторскую площадку, обустроить футбольное поле с натуральным покрытием, установить ограждение с воротами, - сообщил замминистра ЖКХ Забайкалья Андрей Виноградов.

Стадион был построен в 1968 году. В 2022 году работы по благоустройству территории были проведены впервые за полвека, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
Забайкальский край спорт

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