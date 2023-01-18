В Забайкалье появится современная воркаут-площадка





В посёлке Горный Забайкальского края продолжится благоустройство стадиона по национальному проекту «Жильё и городская среда». В этом году на территории спортивного комплекса, расположенного на улице Молодёжной, обустроят площадку для занятий воркаутом.На участке стадиона, где в дальнейшем будет установлен комплекс тренажёров, проведут монтаж фундамента с резиновым покрытием. По периметру установят ограждение и скамейки.В проект модернизации спортивного объекта включено создание зоны для прыжков. Сектор представляет собой полосу для разбега с резиновым покрытием и яму с песком для приземления.- В Забайкалье продолжается пятилетие спорта. Стадион на улице Молодёжной – это одно из самых больших спортивных сооружений на территории городка. Он имеет важное социальное значение, так как необходим нам и для занятий разными видами спорта, проведения тренировок, и как площадка для проведения масштабных мероприятий. Не могу не отметить, что воркаут – это доступный, современный и полезный вид тренировок на свежем воздухе. Сектор для прыжков, в свою очередь, позволит школьникам сдавать нормативы по прыжкам в длину с разбега, - рассказала глава администрации ЗАТО посёлок Горный Татьяна Карнаух.На реализацию второго этапа проекта благоустройства стадиона предусмотрено порядка 6,1 миллиона рублей. Большая их часть – средства федеральной субсидии.Первый этап благоустройства провели в 2022 году.- В прошлом году стадион в посёлке Горный был включён в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Тогда на выделенные 9,8 миллиона рублей удалось восстановить трибуны, комментаторскую площадку, обустроить футбольное поле с натуральным покрытием, установить ограждение с воротами, - сообщил замминистра ЖКХ Забайкалья Андрей Виноградов.Стадион был построен в 1968 году. В 2022 году работы по благоустройству территории были проведены впервые за полвека, сообщили в пресс-службе правительства региона.