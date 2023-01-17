В Бурятии проверили, как перевозят детей

Общество, Фото: ТОГАДН по РБ

Рейды прошли в новогодние праздники



В новогодние праздники сотрудники территориального отдела государственного автодорожного надзора (ТОГАДН) по Бурятии проверили организованные перевозки детей.



- Сотрудники проверяли, как перевозят детей к местам проведения новогодних мероприятий. Всего в ходе рейдов проверено 22 автобуса, осуществляющих перевозки детей, и выявлено 48 нарушений правил организованной перевозки групп детей, - сообщили в ТОГАДН.



Специалисты отметили, что среди основных нарушений правил перевозки детей: отсутствие лицензии, договора страхования пассажиров, неподключение к навигационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и отсутствие обязательных предрейсовых и послерейсовых техосмотров.



Водители также часто не уведомляют ГИБДД о планируемой перевозке детей и не устанавливают знаки («Ограничение скорости», «Перевозка детей»).



По итогам проверки возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.



