Малышку назвали Вероникой
В Бичурском районе Бурятии первым ребёнком, родившимся в 2023 году, стала девочка Вероника. Малышка родилась 3 января у Андрея и Нины.
Первым зарегистрированным ребёнком в новом году стала Софья, которая родилась 28 декабря 2022 года у Алексея и Евгении.
- Родителям вручили свидетельства о рождении детей, пожелали, чтобы у малышек была счастливая и добрая судьба, светлое будущее и крепкое здоровье. Чтобы в семье присутствовали взаимопонимание, достаток и уют. Пусть крохи радуют своими улыбками, маленькими и большими успехами и крепкими детскими объятиями, - сообщили в республиканском ЗАГСе.
В Бичурском районе Бурятии первым ребёнком в 2023 году стала девочка
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