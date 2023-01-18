Ожидается ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду 18 января, по республике облачно с прояснением, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 16-21 м/с, позёмка, метели. Температура днём -10,-15, местами -19,-24, по крайнему северу -25,-30.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -12,-14.
В Бурятии местами метели
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